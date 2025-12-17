Жители жалуются, что дорога долгое время непригодна для проезда.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего состояния дороги между деревнями Вишняково и Рапусово в Александровском районе Владимирской области. Об этом рассказалиЖители жалуются, что дорога долгое время непригодна для проезда: асфальта нет, грунтовое полотно размывает, везде ямы. Многочисленные обращения в местные органы власти не дали результатов.Теперь делом займутся следователи под контролем центрального аппарата СК.