Суд признал водителя КАМАЗа виновным в нарушении ПДД.

Вязниковский городской суд приговорил к реальному сроку водителя из Татарстана, по вине которого в ДТП погибли два человека.18 сентября 42‑летний житель республики Татарстан вел грузовой автомобиль «КАМАЗ М1840» с полуприцепом «Шмитц» по трассе М‑7 «Волга». Он двигался из Нижнего Новгорода в сторону Москвы, в прокуратуре.В Вязниковском районе, приближаясь к повороту на поселок Мстера, водитель не заметил, как светофор переключился на желтый, а затем на красный. Мужчина не снизил скорость вовремя — и врезался в стоявший на светофоре «FORD FOCUS C‑MAX».Удар оказался настолько сильным, что корпус легковой машины сильно деформировался. В результате две пассажирки «Форда» погибли от полученных травм, водитель легкового автомобиля пострадал.Суд признал водителя КАМАЗа виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначили 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии‑поселении.