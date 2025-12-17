До конца 17 декабря ожидается сильный туман.

17 декабря, начиная с утренних часов и до вечера, на территории Владимира и области ожидается сильный туман. Видимость может снизиться до 200–800 метров. , что это создает серьезные риски: движение транспорта будет затруднено, а вероятность ДТП значительно возрастает.Жителей региона попросили быть максимально внимательными и осторожными. Водителям-новичкам лучше отложить поездки. Всем, кто за рулем, крайне важно соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. Пешеходам также следует быть предельно бдительными.В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 01, 101 или 112.