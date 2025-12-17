На заседании генсовета партии «Единая Россия» парламентарии подвели итоги работы.

На заседании генсовета партии «Единая Россия» парламентарии подвели итоги работы. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Народная программа партии успешно реализуется. Игорь Игошин, который является региональным координатором партийного проекта «Комфортная городская среда», отметил, что именно благодаря данной программе населённые пункты Владимирской области и других субъектов РФ приобретают современный и ухоженный вид.Так, благоустроенное общественное пространство появилось на улице Строителей в Коврове. Теперь в местном сквере отдыхают пенсионеры и проводят досуг дети. По вечерам под светом фонарей по новым мощёным дорожкам прогуливается молодёжь. На 2026 год запланирован второй этап преображения территории.Кроме того, в рамках реализации партийной программы по всей стране реконструируются библиотеки, строятся медучреждения, школы, детсады и спортивные объекты.К примеру, в 2025 году возвели 60 современных школ, а в 54 детских садах и 749 школах выполнили ремонт. Также было построено и восстановлено свыше 1300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов.Партия внесла на рассмотрение в Госдуму РФ 248 законодательных инициатив, ряд из которых был нацелен на реализацию положений Народной программы. А ещё фракция обеспечила принятие 17 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.«Благодаря усилиям партии, бюджет будущего года предусматривает дополнительное выделение 174 миллиардов рублей на реализацию положений Народной программы. Также мы работали над увеличением МРОТ. С 1 января его размер превысит 27 тысяч рублей. Народная программа наполняется новыми задачами с учётом запросов избирателей», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.