Гуманитарная миссия из Владимирской области успешно доставила помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Запорожскую область. Конвой отправился по поручению губернатора Александра Авдеева, а делегацию первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.В позиционный район 25‑й армии на Луганском направлении доставили критически важные грузы. Бойцы особенно нуждались в надежном кровельном материале и крепеже.Делегация посетила город Кировское, который находится под патронажем Владимирской области. Там проверили, как идут восстановительные работы на ключевых социальных объектах. Результаты уже заметны: завершён ремонт фасадов и системы теплоснабжения детского сада «Белоснежка»; восстановлены и оборудованы два зала для занятий танцами в Доме детского творчества — их буквально подняли из руин.Гуманитарная миссия включила не только материальные грузы, но и культурные мероприятия. Представители спортивного клуба «Росич» провели тренировку в кировской школе № 2. Владимирский областной театр кукол показал спектакль «Ёлка для Бабы Яги». Главный режиссер Марина Протасова отметила тёплый приём и живой отклик детской аудитории.