В регионе борются не только с простудой, но с неисправностями в новых технологиях.Инфекционных коек должно хватитьПо сведения управления Роспотребнадзора региона, за неделю во Владимирской области уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 32%.У заболевших были выявлены вирусы гриппа типа А (штамм H3N2). Однако чаще всего встречаются другие респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу: риновирусы, аденовирусы, парагрипп и бокавирусы.Как сообщила на оперативном совещании в правительстве области глава Минздрава Тамара Томаева, эпидобстановка в нашем регионе развивается волнообразно: наибольший подъём заболеваемости был в период с 10 по 16 ноября.Что касается инфекционного коечного фонда, на сегодняшний день он составляет 135 взрослых коек (из которых занято чуть более 30%) и 105 детских (из них занято около 66%). Если будет необходимость, их количество увеличат до 277 и 160 мест соответственно. В случае резкого роста числа заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом количество коек и вовсе могут нарастить до 437. При этом будет задействован и кадровый резерв специалистов – это врачи, которые ведут диспансеризацию, педиатры, студенты и ординаторы первого года.– В стационаре у нас есть трёхмесячный запас лекарственных препаратов – противовирусных и антибактериальных, а также запас кислорода. В амбулаторном звене (в ФАПах и во всех поликлиниках) развернуты 72 красные зоны, введены разделение потоков, масочный режим, проведение бесконтактной термометрии. Установлены дозаторы с кожными антисептиками. Режим работы красной зоны будем корректировать с помощью расписания с 08:00 до 19:00 в обычные дни, в субботу – с 08:00 до 13:00. В воскресенье – с 09:00 до 12:00 при необходимости, – рассказала Тамара Томаева.Цифра записывала не к тем врачамНеобходимое тестирование провели и в системе «122». Ранее произошёл сбой при записи к специалистам: бот записывал пациентов к врачам, которые находились в отпуске или на больничном. Сейчас Медицинский информационно-аналитический центр устра¬няет неполадки.– Если вовремя не заметить сбой, то люди будут неверно маршрутизированы. Эта ошибка будет стоить авральной работы всей системы области. Мы сейчас многое доверяем цифре, но нужно всегда держать руку на пульсе и знать, что происходит. В случае неполадок во внутренней сети давайте распоряжение перейти в режим не цифрового, а ручного обслуживания, – отметил губернатор Александр Авдеев.Во время совещания обсудили и вопрос, поступивший на прямую линию губернатора, – об отсутствии онколога в Кольчугинском округе. В середине декабря на работу выйдет молодой специалист, который будет вести приём ежедневно. Тамара Томаева также рассказала, что разрабатывается система «зелёных коридоров» для онкологических пациентов, которых будут оперативно направлять в онкодиспансер из поликлиник. Последние, в свою очередь, будут сами осуществлять запись.Ещё одно нововведение – пилотный проект выписывания рецептов. Главный врач Центральной поликлиники № 1 города Владимира Елена Овчинникова поделилась этой практикой: в филиале учреждения на Ново-Ямской появился сопровождающий для пожилых людей и участников специальной военной операции, который помогает получить необходимую помощь и лекарства.КстатиСпустя пять дней после этого совещания, 5 декабря 2025 года, Тамара Томаева освободила кресло исполняющей обязанности министра здравоохранения Владимирской области. На этом посту уроженка Северной Осетии – Алании продержалась недолго – с начала июля текущего года, после чего решила покинуть министерство.Теперь исполнять обязанности министра будет Нелли Зиновьева, которая ранее была ее замом.Напомним, до переезда во Владимирскую область Тамара Тамаева работала в Республике Северная Осетия в должности ведущего специалиста-эксперта отдела организации и контроля качества медицинской помощи взрослому населению (2014 год). В марте 2024 года была назначена первым заместителем министра здравоохранения республики, летом 2025-го встала во главе медицины региона-33.