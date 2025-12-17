В связи с повышенным спросом в новогодние праздники скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» увеличат до 15 вагонов. В такой составности он будет курсировать через Владимир по маршруту

В связи с повышенным спросом в новогодние праздники скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» увеличат до 15 вагонов. В такой составности он будет курсировать через Владимир по маршруту «Нижний Новгород – Москва» с 18 декабря по 13 января. Поезда на этом маршруте пользуются популярностью как для туристских путешествий, так и для деловых поездок. С момента возвращения «Буревестника»