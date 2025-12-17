Дрон управляется оператором дистанционно.

Во Владимирской области усилили защиту лесов от пожаров — парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пополнился шестью новыми устройствами. Теперь в регионе работают уже 34 дрона, призванные оберегать лесной фонд.Леса занимают во Владимирской области внушительную территорию — 1 млн 463 тыс. га. Их охрана от пожаров — ключевая задача федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».Министерство лесного хозяйства региона шесть новых БПЛА модели «Одуванчик‑3». Они присоединились к 28 уже действующим аппаратам. Этот легкий беспилотник поднимается на высоту до 3 000 метров, действует в радиусе 5 км, находится в полете 40–45 минут, выдерживает ветер до 15–18 м/с и несет полезную нагрузку до 2 кг.Дрон управляется оператором дистанционно и для запуска требует совсем небольшой площадки — всего 1,5 × 1,5 метра. Новые аппараты уже задействованы лесничествами и филиалами ГАУ «Владлесхоз».