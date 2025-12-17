Указ о награждении подписал президент Владимир Путин 15 декабря 2025 года.

Художник Гусевского хрустального завода имени Мальцовых Владимир Касаткин получил одно из самых престижных званий в сфере искусства — «Народный художник Российской Федерации». Указ о награждении президент Владимир Путин 15 декабря 2025 года.Владимир Касаткин — яркий представитель гусевской школы художественного стекла. Его творческий путь начался в 1965 году на родном хрустальном заводе. Первые навыки работы с алмазом он перенял у отца — Ивана Касаткина.В 1971 году, после окончания Ленинградского высшего художественно‑промышленного училища имени В. И. Мухиной, Владимир вернулся на предприятие. С тех пор он создал десятки изделий, которые вошли в постоянный ассортимент завода; освоил технологические тонкости хрустального производства; разработал уникальную технику декорирования — сочетает пескоструйную обработку и гравировку.