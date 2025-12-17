Авто официально перешли в доход государства.

В Коврове Владимирской области судебные приставы завершили процесс конфискации четырёх автомобилей, которые теперь официально перешли в доход государства. Об этом рассказалиТри из них были изъяты у водителей, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что ранее эти граждане уже привлекались к административной ответственности, они вновь пренебрегли правилами, что привело к возбуждению уголовных дел и, как следствие, к решению суда о конфискации их машин.Четвёртый автомобиль был передан государству по приговору суда, связанному с более серьёзным уголовным преступлением.