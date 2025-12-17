Болезнь не позволила ему взойти на заветный пьедестал большого Олимпа, но теперь он посвящает всего себя тому, чтобы эти высоты покорили его ученики.

В нашем проекте «Спорт стирает границы» «33Live.Ru» неоднократно рассказывал о бывших и действующих спортсменах, которые «лепили» из обычных девчонок и мальчишек чемпионов, гордость Владимирской области. Сегодня речь пойдёт о тренере, чья воля оказалась сильнее самой природы и собственных ограничений. Болезнь не позволила ему взойти на заветный пьедестал большого Олимпа, но теперь он посвящает всего себя тому, чтобы эти высоты покорили его ученики.Не для слабаковНа протяжении пяти лет Курбан Исмаилов тренирует ребят, мечтающих связать свою жизнь с борьбой. Главная цель Курбана – раскрыть талант юного борца, научить его основным техникам и дать возможность развиваться как спортсмену, но уже в другом зале с более опытными товарищами.– Сейчас в нашем муниципальном спортивном клубе «Колизей» занимают порядка 60 ребят в возрасте с четырёх лет. Ещё 28 спортсменов старше 18, которые совсем недавно пришли в борьбу, – рассказывает собеседник.И к взрослым, и к детям тренер старается найти индивидуальный подход, у каждого определить сильные стороны и проработать слабые. Иначе, говорит он, невозможно рассмотреть будущего победителя.Курбан родился в Дагестане, в небольшом селе Курах Курахского района. Мама работала медсестрой на скорой помощи, отец профессионально занимался волейболом, младший брат изначально подавал надежды в плавании. А Курбана уже в четыре года отдали в секцию греко-римской борьбы.– По-другому, наверное, и быть не могло. С моим ростом 170 см в волейбол я не годился, а борьба – это же, можно сказать, наш национальный вид спорта. Ею занимались фактически все, от мала до велика, – говорит он.Четыре года Курбан каждый день ходил на тренировки и другой жизни себе не представлял. Но всё изменилось в один момент.– Лет в восемь мне удалили почку: произошла какая-то деформация левого органа. И путь к борьбе для меня оказался закрыт: справку мне по медицинским показаниям не давали, а никто из тренеров не хотел брать на себя такую ответственность, – рассказывает Исмаилов.В этот же период случился переезд. Родители Исмаилова, несколько лет проработавшие в Норильске, встали на ноги и забрали сыновей, которых всё это время воспитывала бабушка.Долгое время Курбан пытался заменить любимое дело: три года он занимался плаванием, но кавказские корни не хотели мириться с таким выбором. Потом был бокс, рукопашный бой... но везде юноша держался недолго – до той поры, пока тренеры не требовали принести медсправку о состоянии здоровья.– Потом в моей жизни появился пауэрлифтинг. Я понимал, что это моё, что это близко по духу борьбе, поэтому, признаюсь, пришлось обмануть тренера. Он, наверное, до сих пор не знает, что у меня одна почка, – рассказывает Курбан.Родителям всё это время юноша говорил, что ходит в бассейн. Но те, как выяснилось, сами догадались, что сын хитрит.– В 16 лет я вышел на свои первые соревнования по поднятию штанги и там в своей категории занял первое место. И на тех же соревнованиях среди зрителей заметил отца. Передать не могу, с каким волнением я тогда шёл домой, не зная, что скажут родители. В итоге мама мною гордилась, а папа ничего не сказал – такой у него был строгий характер, – поделился собеседник.По словам Курбана, даже врачи удивлялись состоянию парня, говорили, что его единственная почка работает за две. Да и сам молодой человек не давал себе спуска: бегал, прыгал в длину, даже установил рекорд по подтягиванию. Одним словом, был гордостью школы и выступал за её честь в спортивных соревнованиях. Учителя, в свою очередь, старались помочь Курбану.– Наша школа входила в сотню лучших в стране. Каждый год приходилось сдавать экзамены, чтобы перейти в другой класс. Отличником я не был, иногда даже тройки получал, но учёбе отдавался полностью и считаю, что получил в итоге хорошее образование, – уверен тренер.«Вернулся в спорт, который у меня отняли»После окончания школы Курбан знал, что пойдёт учиться на факультет физической культуры и спорта... во Владимире.– Во Владимире тогда учился мой брат, он и позвал меня сюда. Ещё здесь жил мой дядя – вы, наверное его знаете – тренер по борьбе Надир Магомедович Магомедов. К ним-то я и поехал. – уточнил Исмаилов.В 2015 году юноша поступил в ВлГУ им. Столетовых и продолжил заниматься пауэрлифтингом.– Я оказался очень хорошо развит физически, поднимал самые большие веса. Но нужно было ставить технику. И тогда я решил вернуться туда, куда меня тянуло всю жизнь, в тот вид спорта, который у меня отняли в восемь лет, – в борьбу, – говорит собеседник.Несмотря на отличные исходные данные, Курбану пришлось начать всё с нуля. Но он уверенно вставал с ребятами тяжелее и опытнее себя. Уже через год ощутил вкус первой победы. Это были областные соревнования по греко-римской борьбе.– Сложно описать ту радость, когда за короткое время удалось победить соперника, который выше тебя на голову, – делится тренер.Курбан успел попробовать свои силы в борьбе на поясах.– Эта разновидность борьбы существует в классическом стиле и в вольном. В первом спортсмен тянет соперника, бросает его, но ноги при этом не использует, в отличие от вольной борьбы. Я привык как раз к классике. Это меня, можно сказать, подвело: соперники роняли меня, цепляя за ноги. Одним словом, этот вид спорта оказался не моим, – признался Исмаилов.Несмотря на все стремления, встретиться на одном ковре с соперниками с мировым уровнем у Курбана не получилось.– Понимаете, из-за того что у меня одна почка, я себя чувствую как машина без какой-то важной детали. Как ни пытался, достичь того уровня, которого хотел достичь, у меня не получилось. Тогда решил посвятить себя тренерству, чтобы свою мечту воплотить в воспитанниках, – говорит он.Путь тренераВ 2020 году Курбан начал свой тренерский путь, параллельно развивая новый для Владимира вид борьбы – грэпплинг. На протяжении двух лет Исмаилов осваивал этот вид единоборств, добившись уровня кандидата в мастера спорта. Потом к грэпплингу добавился панкратион – боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы и кулачного боя. До вечера тренер занимался с ребятами, а уже ближе к ночи упражнялся в новых видах борьбы.– С кем сложнее заниматься? Наверное, со взрослыми. У детей навыки прививаются быстрее. Хотя ко мне приходят парни, которые в 18 лет даже кувыркаться не умеют. Приходится с ними преодолевать всё с нуля, как с дошкольниками. Но ни одного из них я не бросил, не сказал, что не хочу его тренировать, просто с ними нужно чуть-чуть больше терпения, – делится Курбан.На ковре у Исмаилова встречаются ребята не только разных возрастов, но и разных национальностей. Тренер уверен: спорт национальности не имеет.– Какая разница, кто на ковре – азербайджанец, чеченец или русский, если вы все единая команда и боретесь за единое дело? Да и я привык находиться в кругу самых разных людей. С детства разговаривал на двух языках – на лезгинском и русском, в родном селе Курах мы бок о бок жили с самыми разными народностями. Команда у нас всегда была многонациональная, и дружили мы вне зала, в общежитии, где я учился, жили ребята из разных республик. Как только какой национальный праздник – стол накрывали, делились, угощали. Когда мама из Дагестана посылки присылала – всё на стол! Много говорили о национальных праздниках, культуре. Это же очень интересно узнать, как живут другие. А то, что бывают конфликты, так это не от принадлежности к какому-то народу, а из-за личной неприязни, – рассказывает тренер.Своим воспитанникам Курбан старается привить не только боевые навыки, но и чувство толерантности, уважение к сопернику, к людям, которые находятся рядом.– И если борец этого не понимает, ему не место в этом зале, – уверен Курбан.