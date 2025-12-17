Госавтоинспекция напоминает: в зимних условиях особенно важно выбирать безопасную скорость и держать дистанцию.

Непогода и скользкие дороги стали причиной серии аварий во Владимирской области 15–16 декабря. Госавтоинспекция напоминает: в зимних условиях особенно важно выбирать безопасную скорость и держать дистанцию.15 декабря в 17:50 на 106‑м километре трассы М‑7 «Волга» 19‑летний водитель «Форда» не справился с управлением. Машина врезалась в опору ЛЭП и съехала в кювет. Водителя и пассажира доставили в больницу.В тот же день на 1‑м километре дороги «Гусь‑Хрустальный – Лесниково – Купреево» водитель «Мицубиси» (1987 г. р.) выбрал неверную скорость, потерял контроль над машиной и врезался в электроопору и светофор. Водителю оказали медицинскую помощь.16 декабря около 06:50 на 2‑м километре трассы «Киржач – мкр. Красный Октябрь – Бехтерово» водитель «Лады» (1960 г. р.) сбил пешехода. Женщина (1988 г. р.) переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую госпитализировали.