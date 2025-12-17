Уже второй школьник из Владимирской области блистает на Первом канале в проекте «Умницы и умники». Этой осенью в полуфинал прошла школьница из Гороховца Валерия Гюмюшлю, а теперь

Уже второй школьник из Владимирской области блистает на Первом канале в проекте «Умницы и умники». Этой осенью в полуфинал прошла школьница из Гороховца Валерия Гюмюшлю, а теперь полуфиналистом телевизионной гуманитарной олимпиады стал Ярослав Лабутин из гимназии №23 г. Владимира. В четвертьфинале, посвященном жизни и творчеству Петра Чайковского, наш земляк выбрал «жёлтую дорожку» и блестяще справился