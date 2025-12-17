К счастью, погибших и пострадавших нет.

В 20:31 16 декабря в МЧС Владимирской области поступило сообщение о возгорании пилорамы в деревне Лесниково, на улице Молодежной, дом 50, в Гусь-Хрустальном районе. Площадь пожара составила 1550 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.К счастью, погибших и пострадавших нет. На место происшествия оперативно выехали 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Благодаря их слаженной работе, в 04:00 пожар был полностью ликвидирован.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.