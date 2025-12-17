В деревне Лесниково 16 декабря загорелась пилорама. Сообщение о возгорании поступило в 20.31. Подразделения МЧС России приехали на место оперативно. Огонь распространился на площади 1550

В деревне Лесниково 16 декабря загорелась пилорама. Сообщение о возгорании поступило в 20.31. Подразделения МЧС России приехали на место оперативно. Огонь распространился на площади 1550 квадратных метров. Пламя тушили 16 пожарных на 6 единицах техники. Ликвидировать открытое горение удалось сегодня, в первом часу утра. К счастью, погибших и пострадавших нет. UPD: пожар полностью потушили сегодня