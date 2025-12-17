На реке Шерна в Киржачском районе произошла трагедия: под тонкий лёд провалился и утонул местный житель. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, это первая подобная

На реке Шерна в Киржачском районе произошла трагедия: под тонкий лёд провалился и утонул местный житель. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, это первая подобная жертва нынешнего зимнего сезона в регионе. Инцидент произошёл 16 декабря около 14:00 у деревни Дворищи. 62-летний мужчина рыбачил вместе с товарищем, когда лёд не выдержал и он