15 декабря в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Радужном состоялось открытие нового молодёжного центра «Притяжение». Он включает кинозал, медиастудию, зал молодёжных объединений и коворкинг-зону. Проект прошёл конкурсный отбор и получил финансовую поддержку из областного бюджета. На открытии центра молодёжь города встретилась с заместителем губернатора Денисом Синявским и министром молодёжной политики Еленой Яниной, также в программу включили патриотическую