В городе Собинка уже завтра начнёт работать Дом мировых судей, расположенный в центре города. Современное здание площадью более 400 квадратных метров создано для обеспечения эффективного и

В городе Собинка уже завтра начнёт работать Дом мировых судей, расположенный в центре города. Современное здание площадью более 400 квадратных метров создано для обеспечения эффективного и комфортного доступа к правосудию. Об этом рассказали в облправительстве. В Доме мировых судей оборудованы отдельные залы для заседаний, мобильный архив и серверная. Здание также адаптировано для маломобильных граждан, включая