Во Владимирской области резко выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. На 50‑й неделе 2025 года показатель подскочил на 31,8 % по сравнению с предыдущей неделей.За неделю за медицинской помощью обратились 13 000 человек — по всей Владимирской области; 3 884 человека — в городе Владимире. Рост заболеваемости во всех возрастных группах.Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» провели 870 исследований. Обнаружен вирус гриппа А (H3N2); преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии: бокавирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, парагрипп (4‑й тип).На фоне роста ОРВИ наблюдается положительная динамика по коронавирусной инфекции. За неделю с 8 по 14 декабря подтверждено 105 случаев COVID‑19, это на 10,1 % меньше, чем на предыдущей неделе.