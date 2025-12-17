Владимирские власти ищут новые пути улучшения демографической политики, делая акцент на поддержку многодетности и сокращение числа абортов. Так, например, заместитель губернатора Владимир

Владимирские власти ищут новые пути улучшения демографической политики, делая акцент на поддержку многодетности и сокращение числа абортов. Так, например, заместитель губернатора Владимир Куимов на встрече с руководителями частных клиник призвал их полностью отказаться от практики прерывания беременности. Как подчеркнул вице-губернатор, сегодня вопрос рождения детей — это сохранение нации, поэтому крайне важно работать в этом направлении.