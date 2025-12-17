Мужчина хотел получить водительские права категории «С».

В Кольчугино дошло до суда дело о незаконном приобретении спецсредств для негласного получения информации. 37‑летний житель Суздальского района обвиняется по статье 138.1 УК РФ.Мужчина водительские права категории «С». В интернете он нашел объявление с предложением помочь сдать теоретический экзамен в ГАИ. После звонка собеседнику обвиняемый получил инструкции: нужно записаться на экзамен, а детали «помощи» ему объяснят позже.В назначенный день незнакомый мужчина передал обвиняемому специальное оборудование: скрытую камеру, которую нужно было разместить под одеждой; наушник для приема подсказок.Схема была проста: камера транслировала вопросы экзаменационного билета на компьютер, а через наушник мужчина должен был получать правильные ответы.Однако во время экзамена обвиняемый не расслышал подсказок — и провалил испытание. Хуже того: сотрудники полиции заметили у него подозрительную аппаратуру. Оборудование изъяли. В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Теперь его дело рассматривает Кольчугинский городской суд.При этом расследование в отношении второго участника схемы — того самого «помощника» — еще продолжается.