На приём к врачам Областного центра спецмедпомощи в Пиганово обратилась женщина 70 лет. Она жаловалась на боли в коленном суставе при ходьбе и простреливающие боли по ночам. После изучения результатов медицинских обследований женщине предложили оперативное лечение. Ей поставили диагноз – оссификат коленного сустава (патологическое разрастание костной ткани, которое может приобретать разные формы.) Операция была сложной.