13 декабря Владимирская область вновь громко заявила о себе на телеолимпиаде «Умницы и умники». Ярослав Лабутин, ученик гимназии №23, блестяще выступил в четвертьфинале, посвященном «Миру Чайковского».Выбрав желтую дорожку, Ярослав уверенно обошел соперников, обеспечив себе место в полуфинале благодаря дополнительному верному ответу с трибуны.Теперь за путевку в финал поборются сразу два наших земляка: Ярослав Лабутин и Валерия Гюмюшлю, которая также успешно прошла свой этап.