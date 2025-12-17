Во Владимире чествовали национально-культурные объединения и некоммерческие организации. За этот год в столице 33 региона проекты НКО стали площадками, где встречались люди с разными

Во Владимире чествовали национально-культурные объединения и некоммерческие организации. За этот год в столице 33 региона проекты НКО стали площадками, где встречались люди с разными интересами и взглядами. Они объединяли города, помогали защищать интересы России на СВО, освещали социальные проблемы. Подвела итоги года и наградила лучшие проекты администрация города Владимира на площадке Центра культуры и искусства