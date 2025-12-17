Врачи применили современный метод лечения.

Во Владимирской областной детской клинической больнице (ОДКБ) травматологи успешно прооперировали маленькую пациентку с тяжелым переломом предплечья. Врачи применили современный метод лечения — интрамедуллярный остеосинтез под ультразвуковым контролем.Операцию врачи Андрей Апухтин и Егор Полозок. Суть метода в следующем: в полость кости вводят специальный стержень‑фиксатор. Это обеспечивает надежную стабилизацию перелома и помогает кости правильно срастись.Ключевой момент операции — использование ультразвука во время вмешательства. Благодаря УЗИ хирурги точно определяют место доступа к метафизу лучевой кости; обходят зону роста кости, что особенно важно для детей; снижают риск повреждения тканей и последующих осложнений; сохраняют функциональность сустава.Врачи выбрали закрытый способ фиксации перелома — это дало сразу несколько преимуществ: не требуется большой разрез, поэтому меньше риск образования крупного рубца; пациент испытывает меньше боли после операции; снижается вероятность посттравматической контрактуры, так как сустав остается «включенным» в процесс.Особую роль сыграла и анестезия: врач‑анестезиолог Светлана Латынцева провела блокаду плечевого сплетения под УЗИ‑контролем. Такой подход минимизировал риск кровотечений и обеспечил девочке максимальный комфорт во время операции.