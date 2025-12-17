Главной темой встречи стало обсуждение передовых технологий мониторинга водных объектов.

15 декабря на базе МАУ ДО СЮН «Патриарший сад» состоялась очередная встреча городского научного общества учащихся. Главной темой встречи стало обсуждение передовых технологий мониторинга водных объектов, используемых на территории Владимирской области.Сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» в рамках мероприятия была подготовлена открытая лекция, на которой все участники живо обсуждали, как с помощью беспилотных летательных аппаратов организуется оперативное обследование состояние рек, озер и других водных объектов, в том числе в труднодоступных местах, где нет возможность изучить объект исследования вблизи. Так же речь шла о точной оценке качества воды, обнаружении источников загрязнения и быстром реагировании на любые негативные изменения в экосистеме.Главным преимуществом использования БПЛА в мониторинге является способность не только осуществлять фото и видеофиксацию, но и получать данные в режиме реального времени. Именно использование беспилотных летательных аппаратов позволяет давать объективную оценку состояния водных ресурсов, понимать особенности гидрологического режима того или иного водного объекта, а также способствует улучшению качества наблюдения.После продуктивной дискуссии ребят ждали практические занятия. Они смогли попробовать себя в роли пилотов дронов на специальных симуляторах, а затем погрузились в творческий процесс, осваивая метод фокальных объектов. Это занятие вызвало настоящий всплеск фантазии и креативности у всех участников, которые с энтузиазмом взялись за выполнение задания. Особенно порадовало, насколько многие смогли подойти к задаче не только интересно, но и по-настоящему оригинально.