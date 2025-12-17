Осенью 2024 года квартира пенсионеров на 9‑м этаже дома на проспекте Строителей пострадала из‑за протечки крыши.

Во Владимире Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах пожилой семьи — им возместят ущерб от затопления квартиры. Решение пока не вступило в законную силу. Причина — некачественный ремонт, который подрядная организация выполнила по договору с управляющей компанией. Эксперты подсчитали, что ущерб имуществу составил более 100 тысяч рублей.В интересах семьи прокуроры в Октябрьский районный суд Владимира — требовали взыскать с виновных материальный ущерб. Суд встал на сторону пенсионеров: исковые требования удовлетворены.