Во Владимирской области сотрудники полиции предотвратили крупное мошенничество — 77‑летняя жительница Гороховца едва не лишилась 140 тысяч рублей, но бдительность работников почты и оперативная работа правоохранителей не дали злоумышленникам добиться своего.9 декабря в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району поступил тревожный звонок от оператора местного почтового отделения. Женщина рассказала: к ней обратилась пожилая клиентка с просьбой перевести 140 тысяч рублей через сервис моментальных переводов, в УМВД по региону.На следующий день пенсионерка вернулась — она нервничала и утверждала, что деньги не дошли до адресата из‑за ошибки в квитанции. При этом женщина постоянно разговаривала по телефону. Когда сотрудница почты поинтересовалась, кому отправляются средства и не нужна ли помощь, пенсионерка поспешно покинула отделение.Работники почты, заранее проинструктированные полицейскими о схемах мошенничества, сразу сообщили о подозрительной ситуации в правоохранительные органы.Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили: пенсионерке последовательно позвонили трое мошенников, каждый — под новой маской. Сотрудник городской администрации сообщил, что ко Дню пожилого человека женщине положены выплата и грамота. Для оформления «документов» он выманил персональные данные, номер телефона и СНИЛС.После старший советник юстиции заявил, что от имени пенсионерки якобы оформлена доверенность и открыт счет для финансирования терроризма. Женщину объявили фигурантом уголовного дела. «Бесплатный адвокат» убедил срочно перевести сбережения «на сохранность» на время расследования.Благодаря слаженным действиям работников почты и полицейских преступление удалось предотвратить.