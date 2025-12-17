Подводная робототехника и автомоделирование. Во Владимире прошел фестиваль технического творчества. Дмитрий Каркаваниди — маленький талант, который нашел себя в необычном для его

Подводная робототехника и автомоделирование. Во Владимире прошел фестиваль технического творчества. Дмитрий Каркаваниди — маленький талант, который нашел себя в необычном для его возраста деле — конструирование автомоделей. Раскрыть его одаренность помогли на фестивале «Дело техники» на базе Дворца детского (юношеского) творчества. Дмитрий признается – свою модель собирал не без подсказок педагога, но алгоритм уже знает