На одном корабле работал фокусник. К его несчастью, капитанский попугай
портил все фокусы своими криками: "Эта не та шляпа! Он прячет пиковую
даму в кармане брюк! В коробке дырочка!"
Фокусник сердился, но ничего не мог сделать – капитанский попугай
все-таки. Однажды корабль потерпел кораблекрушение, и только фокусник
и попугай выжили чудом, и продолжали плавать в море на каком-то бревне.
Наконец, через день попугай не выдержал:
– Ну ладно, ладно, я сдаюсь! Где корабль?!
Анекдот из журнала "Незабудка" (1914 г.):
еще анекдот!