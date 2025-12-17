Нападающие футбольного клуба стремятся перехватить мяч. На матч всего лишь 15 минут основного времени, но в голове одна задача — ухватить победу. Самые спортивные школьники города

Нападающие футбольного клуба стремятся перехватить мяч. На матч всего лишь 15 минут основного времени, но в голове одна задача — ухватить победу. Самые спортивные школьники города соревнуются в турнире по футзалу в честь героев России — защитников Отечества. Первыми отыграли команды 25-й и 46-й школ. После двойного свистка последние вышли за линию поля с победным