В Камешковском районе прошла масштабная поисково-спасательная операция. 6 декабря днём поступил вызов о том, что в районе деревни Карякино заблудился 76-летний рыбак и не может выйти

В Камешковском районе прошла масштабная поисково-спасательная операция. 6 декабря днём поступил вызов о том, что в районе деревни Карякино заблудился 76-летний рыбак и не может выйти самостоятельно. В поисках участвовали сотрудники МВД, ФСБ России, спасатели владимирского отряда РОССОЮЗСПАС и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Пенсионера удалось обнаружить с помощью беспилотника на территории песчаного карьера у деревни