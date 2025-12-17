Специалисты «Россети» провели важные ремонтные работы на линиях электропередачи во Владимирской области, укрепив конструкции опор. Это позволит обеспечить более стабильное

Специалисты «Россети» провели важные ремонтные работы на линиях электропередачи во Владимирской области, укрепив конструкции опор. Это позволит обеспечить более стабильное энергоснабжение для жителей северо-западной части региона, включая город Александров. Об этом рассказали в правительстве области. В ходе модернизации были усилены фундаменты 18 опор на трёх линиях электропередачи напряжением 220 кВ. Для работ применялся современный высокопрочный