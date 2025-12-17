Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области в 2025 году в нормативное состояние привели 173,1 км дорог в 10 районах и округах. Это участки региональной,

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области в 2025 году в нормативное состояние привели 173,1 км дорог в 10 районах и округах. Это участки региональной, межмуниципальной и местной сети. Больше всего дорог обновили в Александровском районе – более 35 километров и Киржачском районе – почти 15 километров. Минтранс области опубликовал топ-10 самых протяжённых объектов