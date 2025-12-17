Погибшие – хозяева домов.

Во Владимирской области в результате двух пожаров в частных домах погибли два человека. Об этом рассказали в МЧС по региону.Первый инцидент произошел 16 декабря в 20:45 в городе Владимире на улице Разина, 59. Сообщение о возгорании поступило в МЧС. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр – горели постельные принадлежности. К сожалению, 60-летний хозяин дома погиб. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.Второй пожар случился уже 17 декабря, в 03:43, в деревне Чижово Собинского муниципального округа, дом 18. Здесь ситуация оказалась более серьезной: из-за позднего сообщения огонь успел охватить 180 квадратных метров. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание, но, к сожалению, 69-летний хозяин дома также погиб. Среди рассматриваемых причин пожара – неисправность дымохода отопительной печи и аварийный режим работы электросети.