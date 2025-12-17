14 декабря в Москве состоялся XIII Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука». Сразу двое учеников фортепианного отделения детской Школы искусств №2 города Владимира стали его

14 декабря в Москве состоялся XIII Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука». Сразу двое учеников фортепианного отделения детской Школы искусств №2 города Владимира стали его лауреатами. Первоклассник Константин Киотов стал Лауреатом I степени, а также завоевал специальный приз «За музыкальность». Второклассница Ева Сафронова стала Лауреатом II степени. Игре на фортепиано юных талантов обучает преподаватель, Заслуженный работник культуры