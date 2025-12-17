На них запечатлены традиционные узоры и символы городов «Золотого кольца России».

Жители Владимирской области могут порадовать близких необычными новогодними открытками — на них запечатлены традиционные узоры и символы городов «Золотого кольца России».Проект запустили Мостуризм и Почта России. Его цель — привлечь внимание к маршруту «Золотое кольцо России». Дизайнеры вдохновились народными художественными промыслами, традиционными ремеслами и архитектурными шедеврами регионов.На открытках можно увидеть, например, изящные формы Гусевского хрусталя и орнаменты Дмитриевского собора во Владимире, в правительстве области.