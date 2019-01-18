Владимирской службе скорой помощи 100 лет. Свой юбилей медики отмечают 18 января.

Владимирской службе скорой помощи 100 лет. Свой юбилей медики отмечают 18 января. Сегодня круглосуточно медицинскую помощь жителям нашего города, судя по официальным данным Белого дома, оказывают 18 бригад, в их числе анестезиологи, реаниматологи, психиаторы, педиаторы, врачи общего профиля. Кадровый состав мед.учреждения – 270 человек. Станция скорой помощи имеет свой автопарк. Ежегодно станция скорой помощи принимает около 100 тысяч вызовов. В планах у медиков – создание единой диспетчерской службы региона с перспективой образования областной станции скорой помощи.