Рэпер Тимати уже неделю отдыхает на курорте. Райские пейзажи заставили исполнителя о многом задуматься и изменить своим привычкам.

Рэпер Тимати уже неделюотдыхает на курорте. Райские пейзажи заставили исполнителя о многом задуматьсяи изменить своим привычкам.Тимати отправился в отпуск на роскошный остров вместес дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Решетовой. Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем.В личном микроблогерэп-исполнитель признался, что полностью слился с природой. Он отказалсяот многих вещей, которые, по его мнению, не нужны на отдыхе: артист перестал бриться и обуваться, буквально превратился в бомжа."Перестал зависать втелефоне и в соц сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни.Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж вездебосиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм итд.Перестал озираться в толпе, тк никто меня здесь не знает и толку до меня особонет. Перестал тратить больше чем мне реально надо, что бы просто поесть.Перестал плохо спать.... быть дикарем ****, наверное это одна из немногихреальных формул перезагрузки. К слову бросить все и уйти в такой длительный"дауншифт" мысль никогда не посещала. Это для слабаков. Мы же себя еще покажем 😉(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – заметил артист.Фолловеры знаменитости по разномуотреагировали на "перезагрузку" Тимати. Одни отмечали, что такой отдых простонеобходим для представителей творческих профессий, так как помогает "поймать"вдохновение. Другие заподозрили артиста в позерстве."Всегда нужно отключатся :творчество этого требует", "👍👍👍 иногда нужна именно такая перезагрузка", "ПоходуБабки закончились 😂", "Да все этолегко бросить когда ты в люксе с кучей бабла )))", "Мыться еще перестань, чтоб уж наверняка.))", "С дезодорантом борщнул конечно😮", – писали интернет-обыватели.