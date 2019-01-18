Рэпер Тимати уже неделю
отдыхает на курорте. Райские пейзажи заставили исполнителя о многом задуматься
и изменить своим привычкам.
Рэпер Тимати уже неделю
отдыхает на курорте. Райские пейзажи заставили исполнителя о многом задуматься
и изменить своим привычкам.
Тимати отправился в отпуск на роскошный остров вместе
с дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Решетовой. Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем.
В личном микроблоге
рэп-исполнитель признался, что полностью слился с природой. Он отказался
от многих вещей, которые, по его мнению, не нужны на отдыхе: артист перестал бриться и обуваться, буквально превратился в бомжа.
"Перестал зависать в
телефоне и в соц сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни.
Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде
босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм итд.
Перестал озираться в толпе, тк никто меня здесь не знает и толку до меня особо
нет. Перестал тратить больше чем мне реально надо, что бы просто поесть.
Перестал плохо спать.... быть дикарем ****, наверное это одна из немногих
реальных формул перезагрузки. К слову бросить все и уйти в такой длительный
"дауншифт" мысль никогда не посещала. Это для слабаков. Мы же себя еще покажем 😉
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – заметил артист.
Фолловеры знаменитости по разному
отреагировали на "перезагрузку" Тимати. Одни отмечали, что такой отдых просто
необходим для представителей творческих профессий, так как помогает "поймать"
вдохновение. Другие заподозрили артиста в позерстве.
"Всегда нужно отключатся :
творчество этого требует", "👍👍👍 иногда нужна именно такая перезагрузка", "Походу
Бабки закончились 😂", "Да все это
легко бросить когда ты в люксе с кучей бабла )))", "Мыться еще перестань, чтоб уж наверняка.))", "С дезодорантом борщнул конечно😮", – писали интернет-обыватели.