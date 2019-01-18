Российская телеведущая рассказала, как ей удается справляться с
одиночеством. С последним возлюбленным – бизнесменом Пьером Андюраном – Виктория Боня рассталась более трех месяцев назад.
Российская телеведущая рассказала, как ей удается справляться с
одиночеством. С последним возлюбленным – бизнесменом Пьером Андюраном – Виктория Боня рассталась более трех месяцев назад.
В минувший четверг популярный блогер Денчик опубликовал в своем микроблоге в Instagram отрывок
из разговора с моделью. призналась собеседнику, что использует свободное
время для "накопления энергии", которую она сможет затем передать новому избраннику.
"Я занимаюсь спортом. Я такой человек, который не
растрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение нескольких
месяцев, то я буду накапливать энергию. И тот мужчина, который станет
следующим, почувствует себя особенным", – передает слова телеведущей .
В подписи к ролику Денчик с иронией отметил, что "новый
бойфренд Виктории почувствует себя особенным". "Девушки действительно по-другому думают. Им нужно общение, чувства и только тогда они подпустят к себе
мужчину... У нас, мне кажется, все проще", – заявил он. В конце блогер поинтересовался
у подписчиков, что они думают о заявлении
модели.
Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новость
о том, что состоит в романтических отношениях с французским
миллиардером Пьером Андюраном. Позднее телеведущая призналась, что мужчина заплатил
ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.
До этого модель длительное время встречалась с сыном
ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина
Летиция. Спустя пять лет влюбленные приняли решение разойтись.