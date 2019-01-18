Российская телеведущая рассказала, как ей удается справляться с одиночеством. С последним возлюбленным – бизнесменом Пьером Андюраном – Виктория Боня рассталась более трех месяцев назад.

Российская телеведущая рассказала, как ей удается справляться содиночеством. С последним возлюбленным – бизнесменом Пьером Андюраном – Виктория Боня рассталась более трех месяцев назад.В минувший четверг популярный блогер Денчик опубликовал в своем микроблоге в Instagram отрывокиз разговора с моделью. призналась собеседнику, что использует свободноевремя для "накопления энергии", которую она сможет затем передать новому избраннику."Я занимаюсь спортом. Я такой человек, который нерастрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение несколькихмесяцев, то я буду накапливать энергию. И тот мужчина, который станетследующим, почувствует себя особенным", – передает слова телеведущей .В подписи к ролику Денчик с иронией отметил, что "новыйбойфренд Виктории почувствует себя особенным". "Девушки действительно по-другому думают. Им нужно общение, чувства и только тогда они подпустят к себемужчину... У нас, мне кажется, все проще", – заявил он. В конце блогер поинтересовалсяу подписчиков, что они думают о заявлениимодели.Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новостьо том, что состоит в романтических отношениях с французскиммиллиардером Пьером Андюраном. Позднее телеведущая призналась, что мужчина заплатилей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.До этого модель длительное время встречалась с сыномирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь АнджелинаЛетиция. Спустя пять лет влюбленные приняли решение разойтись.