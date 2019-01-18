Президент Белоруссии опасается повторения украинских событий у себя на родине. Александр Лукашенко предупредил, что белорусский майдан может закончиться очень плохо.

ПрезидентБелоруссии опасается повторения украинских событий у себя на родине. АлександрЛукашенко предупредил, что белорусский майдан может закончиться очень плохо.Лукашенкопризвал не допустить дестабилизации, которая может перекинуться с Украины. "Всехотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня, не долженперекинуться на Беларусь", – сказал лидер государства.Он считает, чтоподавляющее большинство жителей Белоруссии и даже оппозиционеров понимают, чтоэто может закончиться очень плохо. Украинцев Лукашенко назвал родными людьми, ккоторым пришла беда. Минск, напомнил президент, предоставил площадку дляпереговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. "Нам хватило отУкраины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать,по уши", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.Затронул он иотношения с Россией, заявив, что развитие Союзного государства должно проходитьна равных условиях и с учетом воли народов двух стран. "Я это говорю к тому, чтобы выпонимали мою позицию: нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Нетолько с русскими. Вообще с россиянами", – отметил Лукашенко и добавил, чтоиграть на этой теме очень опасно.Новсе-таки ложку дегтя в отношения Москвы и Минска Батька внес: он обижен нанеравные условия, в которых развивается двустороннее сотрудничество. "Выхотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен, но на лучшихтрадициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы -малые, давайте делайте так, как у нас", – сказал Лукашенко, намекая на то,что Москва пытается принизить роль Минска.Напомним,что недавно белорусский президент выступил с угрозами в адрес нашей страны,заявив, что если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть,то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет.Эти словаБатька произнес спустя несколько дней после интенсивных переговоров сВладимиром Путиным. Перед Новым годом белорусский лидер дважды за неделюприлетал в Москву и по несколько часов беседовал с российским президентом.После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы практическирешены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.