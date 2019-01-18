Именно поэтому в администрации работает много «варягов»

Именно поэтому в администрации работает много «варягов»Первая большая пресс-конференция Владимира Сипягина завершилась. Губернатор обсудил с журналистами и тему московского мусора, и ситуацию в Струнино, и множество других волнующих население вопросов.Владимир Сипягин объяснил, почему в его команде там много специалистов из других регионов. Губернатор предлагал эти места местным депутатам, но они в силу разных обстоятельств отказывались. Однако у него все равно вышло собрать настоящих профессионалов своего дела, пусть и варягов.А коалиционное правительство не получилось создать из-за того, что другие партии стали блокировать действия главы региона. Но, по мнению Сипягина, коалиция – это собрание руководителей с одинаковой точкой зрения.«Я увидел, что мои коллеги из других партий начинают блокировать мои действия. Мы за вас решили, что будем согласовывать вице-губернаторов. Хотя обычно в этом случае садятся за стол переговоров», — заметил Сипягин.