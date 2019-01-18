Снегозадержатели получили довольно широкое распространение. Какими преимуществами и особенностями они обалдают.

Никто не сможет усомниться в том, что снегопады для россиян – не новшество. Ежегодно крыши зданий покрываются полтораметровым нелепом снега, вес которого может достигать двадцати тонн. Если вдруг ком обрушится, то страшно представить, чем это может грозить.

Катастрофы можно избежать простым способом, установив на крышах систему снегозадержания. Подробности о заказе изделий для дома можно узнать на сайте производителя http://мс37.рф/soputstvuyuschie_tovary/dobornye_elementy_krovli/snegozaderjateli.

Снегозадержатели смогут предотвратить риски:



при повышении температуры снег превращается в один ледяной комок, который сползает при образовании воды между покровом и снежной глыбой. Для предотвращения такой ситуации стоит устанавливать данную систему;



с наступлением весны тяжелые пласты сползают с крыши, снижая срок ее эксплуатации. Этого также можно избежать;



снижение риска обрушения льда.



Принцип функционирования снегозадержателей

Данная система не допускает непредвиденное обрушение снежных пластов и льда с крыши зданий. Существует много видов задержателей, но специалисты отмечают самый действенный среди них – это трубчатый. Он создает линию по всему зданию, которая не прерывается. Линия способна удержать большое количество снега, охватывая весь периметр крыши. Плюс ко всему, система легко устанавливается.

При потеплении снежный ком делится на кусочки, которые при падении не смогут нанести вред окружающим и нанести повреждений зданию.

Несколько мифов о снегозадержателях



Снежный сход с крыши является естественным процессом, который корректировать не нужно. Стоит отметить, что последствия падения могут быть очень печальными. Задержатели снега смогут обезопасить окружающих, распределив снежный ком на несколько частей.



Крышу на здании легко чистить самостоятельно, без дополнительных приспособлений. Почистить снег в морозный день – приятное занятие, но сбивать его с крыши небезопасно. Помимо этого, часто вызывать специалистов – очень дорого, да и в праздники они не работают. Лучшим вариантом будет установка системы снегозадержания.



Снегозадержатели различаются только стоимостью. Это не совсем так. Система отличается по нескольким основным характеристикам: по устойчивости к коррозийным налетам, нагрузке, крепительными материалами и внешним видом. Стоит отметить, что главным критерием в выборе должна быть надежность конструкции. Таковыми считаются трубчатые системы. На сегодня они самые популярные среди потребителей.



Снежный покров на крыше может способствовать проседанию фундамента здания. По этому поводу не стоит переживать, уверяют специалисты. Все потому что, крыша устанавливается с учетом всех возможных нагрузок, которые могут на нее влиять. Снежный покров входит в список.



Есть люди, которые считают снегозадержательную систему неэстетичной. С этим тяжело согласиться в связи с тем, что система задержания снега изготовляется в том цвете, что и крыша. Это говорит о том, что на зрительное восприятие она не сможет никак повлиять, поскольку эстетически никак не бросается в глаза. К ней можно подобрать даже крепежную систему в цвет, чтобы она не отличалась от всей конструкции. В комплексе система имеет вполне европейский вид. Неэстетичность зданию могут придать лишь поврежденный припаркованный транспорт под зданием, изогнутые крыши или сорванные водосточные трубы. Этого можно избежать, если вовремя установить снегозадержательную систему, которую можно приобрести в компании «М-Сервис». Ее продукция зарекомендовала себя с хорошей стороны, поэтому пользуется повышенным спросом в настоящее время.





