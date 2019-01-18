Съемочная группа из
Соединенных Штатов посетит место гибели туристической группы, чтобы снять передачу-расследование. Выпуск о перевале Дятлова выйдет в этом году.
Съемочная группа из
Соединенных Штатов посетит место гибели туристической группы, чтобы снять передачу-расследование. Выпуск о перевале Дятлова выйдет в этом году.
Компания "Уральские экспедиции" поможет американской группе
добраться до перевала. Руководитель организации Олег Демьяненко сообщил, что в
начале февраля они отвезут на полевого продюсера, который
должен будет оценить место и составить план съемок. Лишь после этого к нему
присоединятся остальные участники команды.
Демьяненко отметил, что многие туристы надеются узнать причину гибели студентов, но никто из них так и не смог приблизиться к разгадке. "Обычно,
когда мы привозим на перевал зарубежные съемочные группы, они все едут туда с
надеждой, что смогут узнать правду – почему погибли туристы. Но потом они
приезжают туда и понимают, что вопросов теперь больше, чем было", – поделился
он.
По мнению главы компании "Уральские экспедиции", настоящим испытанием для американских кинематографистов станут тяжелые погодные условия. "Погода
в горах сюрпризы преподносит – то солнце, то шторм начинается. Помню, год назад другая съемочная группа из США приезжала. За
два дня на они прочувствовали на себе все прелести съемок в
арктических условиях – из-за ветра чуть палатка не улетела. Все замело вокруг,
долго откапывали и пробивались на снегоходах вниз", – цитирует мужчину .
Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа
туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла по неизвестным причинам. С тех
пор исследователи, журналисты и политики выдвигали множество версий случившегося.