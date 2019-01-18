Съемочная группа из Соединенных Штатов посетит место гибели туристической группы, чтобы снять передачу-расследование. Выпуск о перевале Дятлова выйдет в этом году.

Съемочная группа изСоединенных Штатов посетит место гибели туристической группы, чтобы снять передачу-расследование. Выпуск о перевале Дятлова выйдет в этом году.Компания "Уральские экспедиции" поможет американской группедобраться до перевала. Руководитель организации Олег Демьяненко сообщил, что вначале февраля они отвезут на полевого продюсера, которыйдолжен будет оценить место и составить план съемок. Лишь после этого к немуприсоединятся остальные участники команды.Демьяненко отметил, что многие туристы надеются узнать причину гибели студентов, но никто из них так и не смог приблизиться к разгадке. "Обычно,когда мы привозим на перевал зарубежные съемочные группы, они все едут туда снадеждой, что смогут узнать правду – почему погибли туристы. Но потом ониприезжают туда и понимают, что вопросов теперь больше, чем было", – поделилсяон.По мнению главы компании "Уральские экспедиции", настоящим испытанием для американских кинематографистов станут тяжелые погодные условия. "Погодав горах сюрпризы преподносит – то солнце, то шторм начинается. Помню, год назад другая съемочная группа из США приезжала. Задва дня на они прочувствовали на себе все прелести съемок варктических условиях – из-за ветра чуть палатка не улетела. Все замело вокруг,долго откапывали и пробивались на снегоходах вниз", – цитирует мужчину .Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группатуристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла по неизвестным причинам. С техпор исследователи, журналисты и политики выдвигали множество версий случившегося.