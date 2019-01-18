Новая система противоракетной обороны (ПРО) США будет бессильна против российского гиперзвукового оружия. Об этом заявил бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Новая система противоракетной обороны (ПРО) США будет бессильна против российского гиперзвукового оружия. Об этом заявил бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев."Эта новая стратегия Америки ни в коем разе не представляет никакой угрозы новым нашим гиперзвуковым ракетам. Это в большей степени политический блеф", — заявил генерал-лейтенант "Интерфаксу, комментируя планы по развитию противоракетной обороны, озвученные президентом США Дональдом Трампом.Айтеч Бижев отметил, что американская система, элементы которой размещены в Калифорнии и на Аляске, в значительной степени не очень эффективна и против тех ракет, что появились у России ранее, а то количество шахтных пусковых установок на Аляске, в случае войны не способны справиться с потоком атакующих баллистических ракет.В четверг Трамп представил новую Стратегию дальнейшего развития системы ПРО, заявив, что она должна быть в состоянии перехватить любую выпущенную по США ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую. В распространенном Пентагоном 108-страничном документе неоднократно отмечается, что Соединенные Штаты отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО, а также ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально — и перехватчики."Соединенные Штаты не признают никаких ограничений или сдерживающих факторов для разработки или развертывания средств противоракетной обороны, необходимых для защиты страны от ракетных угроз со стороны стран-"изгоев", — говорится в доктрине.Замминистра обороны Майкл Гриффин пояснил: сначала военные проведут исследования и выяснят, во сколько обойдется выведение элементов ПРО на орбиту. Если расходы окажутся приемлемыми, то их внесут в оборонный бюджет уже в следующем году.