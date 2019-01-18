Анна Семенович показала редкие снимки, на которых
запечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.
Анна Семенович показала редкие снимки, на которых
запечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.
В личном Instagram Анна опубликовала три архивных
фото, на которых она запечатлена вместе с фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Певица
отметила, что дружит со спортсменкой много лет.
"Между первой и второй фотографией прошло почти
20 лет и все эти годы по Жизни мы шли вместе!!! Я желаю тебе,как можно больше
счастливых мгновений , чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки
Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Семенович.
Отметим, что поклонникам исполнительницы очень понравился
второй снимок. В кадре совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна. Рядом с Семенович
на подоконнике разбросаны несколько пачек сигарет. Фанаты певицы удивились в
комментариях, что девушки, серьезно увлекающиеся спортом, имели вредные
привычки.
"Как же мило 🥳🥰😍вот это настоящая дружба 🤗🤩", "Темный
волос👍тебе👍", "Вы очень милая и красивая в юности)))) ну и сейчас конечно
тоже)", "Сигаретки поевали?!)))", "Ты че ешь? Там сиги на подоконнике", "Анна я
угараю от вашей фотке 😁😂🤣🤣🤣🤣🤣 смотрю
такой это Анна или ее сестра 😂 вы
были маленькай 😂😂🤣 это
самое лучшее фото с подругой 😁, "А где выши выдающиеся формы на втором фото?" -
писали интернет–обыватели.
Напомним, что в юности Анна Семенович профессионально
занималась фигурным катанием. Анна доросла до звания "мастер спорта
международного класса". Девушка должна была стать настоящей звездой льда, однако травма
мениска, и последующая за ней операция перечеркнули ее карьеру.