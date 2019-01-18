Анна Семенович показала редкие снимки, на которых запечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.

Анна Семенович показала редкие снимки, на которыхзапечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.В личном Instagram Анна опубликовала три архивныхфото, на которых она запечатлена вместе с фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Певицаотметила, что дружит со спортсменкой много лет."Между первой и второй фотографией прошло почти20 лет и все эти годы по Жизни мы шли вместе!!! Я желаю тебе,как можно большесчастливых мгновений , чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а урокиСудьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Семенович.Отметим, что поклонникам исполнительницы очень понравилсявторой снимок. В кадре совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна. Рядом с Семеновична подоконнике разбросаны несколько пачек сигарет. Фанаты певицы удивились вкомментариях, что девушки, серьезно увлекающиеся спортом, имели вредныепривычки."Как же мило 🥳🥰😍вот это настоящая дружба 🤗🤩", "Темныйволос👍тебе👍", "Вы очень милая и красивая в юности)))) ну и сейчас конечнотоже)", "Сигаретки поевали?!)))", "Ты че ешь? Там сиги на подоконнике", "Анна яугараю от вашей фотке 😁😂🤣🤣🤣🤣🤣 смотрютакой это Анна или ее сестра 😂 выбыли маленькай 😂😂🤣 этосамое лучшее фото с подругой 😁, "А где выши выдающиеся формы на втором фото?" -писали интернет–обыватели.Напомним, что в юности Анна Семенович профессиональнозанималась фигурным катанием. Анна доросла до звания "мастер спортамеждународного класса". Девушка должна была стать настоящей звездой льда, однако травмамениска, и последующая за ней операция перечеркнули ее карьеру.