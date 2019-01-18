В Чехии в Орлицких горах спасатели и пожарные в течение трех часов снимали 70 горнолыжников из кабинок подъемника, остановившегося после падения на него дерева.

В Чехии в Орлицких горах спасатели и пожарные в течение трех часов снимали 70 горнолыжников из кабинок подъемника, остановившегося после падения на него дерева.На новый, недавно установленный 1700-метровый подъемник упало высокое дерево, и движение остановилось. Людей из кабинок стали снимать на землю спасатели и пожарные, организовавшие своеобразные "живые лестницы". Часть горнолыжников была снята из кабинок с помощью двух вертолетов. Никто из застрявших на подъемнике людей не пострадал, сообщает РИА Новости.