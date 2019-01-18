Наталья Гулькина – легендарная солистка группы Мираж. На заре карьеры она исполнила вокальные партии для таких композиций, как Солнечное лето, Безумный мир, Я не хочу, Электричество, Волшебный мир, которые остаются популярными и по сей день. А на излете Советского Союза входила даже в топ лучших певиц страны, наряду с Пугачевой и Аллегровой. Но сегодня певицу, увы, практически не слышно в эфире, хотя она много работает.

Наталья Гулькина – легендарная солистка группы "Мираж". На заре карьеры она исполнила вокальные партии для таких композиций, как "Солнечное лето", "Безумный мир", "Я не хочу", "Электричество", "Волшебный мир", которые остаются популярными и по сей день. А на излете Советского Союза входила даже в топ лучших певиц страны, наряду с Пугачевой и Аллегровой. Но сегодня певицу, увы, практически не слышно в эфире, хотя она много работает."У меня давным-давным сложилась своя ниша, у меня есть своя публика, – заверила артистка корреспондента "Дни.Ру". – Популярность я зарабатывала годами, поэтому не считаю, что меня как-то потеснили молодые артисты. Ибо невозможно наступать на пятки тем, кто ужа давно обогнал тебя".Сегодня певицу часто относят к категории "ретро". Хотя на музыкальные фестивали, которые проводят радиостанции с подобным форматом песен, ее уже много лет не приглашают – и это Гулькину если не задевает, то несколько удивляет. "Видимо, он не считают, что я им подхожу", – смеется артистка.Схожая история и с телевидением. В последний раз на голубом экране она была замечена в начале 2016, когда благодаря силе воли и кардинальным переменам в образе, стала ведущей проекта "Я худею!" на телеканале НТВ. Что же касается модных у артистов новогодних "огоньков", то сниматься там Наталью цинично не зовут уже много лет."Людям, как на радио, так и не телевидении, должны давать возможность выбирать, предоставлять право решать, какую музыку слушать, а не навязывать из года в год одних артистов, – возмущена Наталья. – Поэтому очень обидно, что меня не снимают. Причем обидно не только мне, но и многочисленным поклонникам, которые без конца пишут: "Наташа, где вы, куда пропали, мы ВАС хотим видеть, мы уже стали от одних и тех же лиц на экране".В феврале отметит 55-летие. Для своих лет она выглядит достойно, остается активной, бодрой, часто выступает с концертами, записывает песни. Ведь настоящий талант не задушить запретами.