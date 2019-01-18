Известная модель ошарашила своих поклонников неожиданным откровением.
Эстефания Перейра, которую подписчики воспринимали как пример для подражания,
призналась: она два года терпела постоянные побои со стороны своего бойфренда.
Известная модель ошарашила своих поклонников неожиданным откровением.
Эстефания Перейра, которую подписчики воспринимали как пример для подражания,
призналась: она два года терпела постоянные побои со стороны своего бойфренда.
27-летняя фитнес-модель только теперь решилась рассказать
свою историю. Эстефания надеется, что это поможет другим жертвам домашнего
насилия избавиться от травмирующих отношений.
На странице Перейры в Instagram вместо обычных фотографий ее
красивого тела появились шокирующие снимки Эстефании с синяками и порезами. Модель
рассказала, что в первое время бойфренд ограничивался словесными
издевательствами. Однако, поскольку девушка не давала ему отпора, быстро перешел
к рукоприкладству.
"Я была жертвой домашнего насилия с 24 до 26 лет. Это
были два самых грустных года в моей жизни. Я чувствовала себя мертвой внутри, но
теперь я вижу жизнь по-другому, люблю и уважаю себя", – написала
Перейра.
Чем закончилась история, не уточняет, передает Life.ru. Подписчики так и не узнали,
обратилась ли девушка в полицию или просто ушла от мучителя. Ясно только,
что страшное позади. "Теперь я могу выложить их, потому что начинаю
чувствовать себя здоровой. Мое сердце зажило, и я в порядке", – пишет модель
о снимках.
Подписчики поддержали Эстефанию Перейру и поблагодарили за
поучительную историю. Они согласны с тем, что прочитавшие пост модели женщины должны
понять: по-настоящему любящий человек никогда не причинит им вреда.