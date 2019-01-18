Известная модель ошарашила своих поклонников неожиданным откровением. Эстефания Перейра, которую подписчики воспринимали как пример для подражания, призналась: она два года терпела постоянные побои со стороны своего бойфренда.

Известная модель ошарашила своих поклонников неожиданным откровением.Эстефания Перейра, которую подписчики воспринимали как пример для подражания,призналась: она два года терпела постоянные побои со стороны своего бойфренда.27-летняя фитнес-модель только теперь решилась рассказатьсвою историю. Эстефания надеется, что это поможет другим жертвам домашнегонасилия избавиться от травмирующих отношений.На странице Перейры в Instagram вместо обычных фотографий еекрасивого тела появились шокирующие снимки Эстефании с синяками и порезами. Модельрассказала, что в первое время бойфренд ограничивался словеснымииздевательствами. Однако, поскольку девушка не давала ему отпора, быстро перешелк рукоприкладству."Я была жертвой домашнего насилия с 24 до 26 лет. Этобыли два самых грустных года в моей жизни. Я чувствовала себя мертвой внутри, нотеперь я вижу жизнь по-другому, люблю и уважаю себя", – написалаПерейра.Чем закончилась история, не уточняет, передает Life.ru. Подписчики так и не узнали,обратилась ли девушка в полицию или просто ушла от мучителя. Ясно только,что страшное позади. "Теперь я могу выложить их, потому что начинаючувствовать себя здоровой. Мое сердце зажило, и я в порядке", – пишет модельо снимках.Подписчики поддержали Эстефанию Перейру и поблагодарили запоучительную историю. Они согласны с тем, что прочитавшие пост модели женщины должныпонять: по-настоящему любящий человек никогда не причинит им вреда.