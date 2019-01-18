Больше двух тысяч дорожно-транспортных происшествий и 260 погибших – таковы печальные итоги ушедшего года. Главный дорожный инспектор региона сегодня встретился с журналистами. По данным Александра Новикова, аварийность на дорогах снизилась по сравнению с 2017 годом. Но что действительно пугает дорожных инспекторов, так это количество пьяных за рулем. Тему продолжит Алексей Домнин.

Больше двух тысяч дорожно-транспортных происшествий и 260 погибших – таковы печальные итоги ушедшего года. Главный дорожный инспектор региона сегодня встретился с журналистами. По данным Александра Новикова, аварийность на дорогах снизилась по сравнению с 2017 годом. Но что действительно пугает дорожных инспекторов, так это количество пьяных за рулем. Тему продолжит Алексей Домнин.О дорожных войнах прошлого года сегодня на встрече с журналистами рассказал Александр Новиков. Начальник регионального ГИБДД отметил, что за 2018 год дороги унесли жизни больше 260 человек, как взрослых, так и детей. Всего в регионе произошло больше 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Но по сравнению с прошлым годом, число аварий и количество погибших сократились, как и в целом по Центральному федеральному округу – отметили в Управлении ГИБДД Владимирской области. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в ряде территорий области все же отмечается рост количества дорожных происшествий.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "В нашем регионе, несмотря на общее снижение, есть территории, у которых рост количества ДТП - от 6 до 16 %, зарегистрирован в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском и Суздальском районах".Вязниковский и Ковровский районы оказались самыми небезопасными, как для водителей, так и для пешеходов. Здесь инспекторы ГИБДД отмечают рост числа погибших. За 2018-й в авариях погибли четыре ребенка. Главный дорожный инспектор региона обратил внимание и на безответственное поведение родителей и призвал взрослых внимательнее относиться к своим чадам на дорогах.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "На 88 % количество ДТП возросло, когда дети попали в ДТП по вине родителей. То есть когда или родитель ведет ребенка в неустановленном месте и переходит в месте на запрещающий сигнал светофора, или же отпускает ребенка в непосредственном участии переходить дорогу в нарушении установленного порядка".Беспокоит главного дорожного инспектора региона еще один показатель. Он хоть и не вырос, но держит свою позицию уверенно. Речь о водителях, которые садятся за руль подшофе. Таких, посетовал Александр Новиков, в нашем регине много. И эта статистика пугает.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "Если это разложить, то в среднем каждый день происходит одно ДТП с пьяным водителем. Каждый день мы выявляем по области порядка где-то 13-14 водителей в нетрезвом состоянии и где-то 1-2 человека выявляем пьяных водителей, которые задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии".Сдерживание роста пьяных аварий, по словам Александра Новикова, все же связано с активной работой ГИБДД. В том числе за счет рейдов, которые устраивали инспекторы, а также различных других профилактических мероприятий. Среди виновников аварий - и областные дороги. Их состояние далеко от нормативного - говорят инспекторы.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "Во многих случаях отмечается в содержании уличной, дорожной сети. При оформлении ДТП мы констатируем отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков, ограждений, несоответствующее освещение и так далее, и так далее".По словам инспекторов, вся информация об "убитых дорогах", которые стали причиной аварий, фиксируется и в дальнейшем учитывается при проведении дорожных работ. По итогам встречи с журналистами, Александр Новиков не исключил появления в этом году специального мобильного приложения. В случае его появления, оно позволит оформить аварию без вызова ГИБДД и получить выплаты по страховке. Ну и не стоит забывать о существовании европротоколов, которые значительно упрощают жизнь водителям и инспекторам.