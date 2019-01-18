Он не предоставил сведения о своих доходах, расходах и имуществе

Он не предоставил сведения о своих доходах, расходах и имуществеКиржачская прокуратура устроила проверку соблюдения требования антикоррпционного законодательства. Выяснилось, что Совета народных депутатов города Киржача Петр Смирнов вовремя не предоставил сведения о своих доходах, расходах и имуществе.За это грубейшее нарушение полномочия депутата от «Единой России» прекращены досрочно в связи с несоблюдением им обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.Петр Смирнов являлся депутатом с 2015 года.